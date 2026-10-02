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Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten vor einer Straße.
Polizei nimmt Mann mit Baseballschläger in Wien fest.
Wien / 2. Bezirk
02/10/2026
Polizei-Einsatz

Streit um Parkplatz eskaliert: Plötzlich zückt 56-Jähriger Baseballschläger

Ein Streit um einen Parkplatz ist am Donnerstagabend in Wien eskaliert. Ein 56-Jähriger soll dabei vier Männer mit einem Baseballschläger bedroht haben.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr in der Pazmanitengasse im 2. Bezirk. Nach Angaben der Polizei geriet ein 56-jähriger Bulgare zunächst verbal mit vier Männern im Alter zwischen 25 und 26 Jahren aneinander. Im Zuge des Streits soll der Mann einen Baseballschläger aus seinem Auto geholt und damit die vier Männer bedroht haben.

Bild auf 5min.at zeigt einen Baseballschläger.
©LPD Wien
Der Mann holte einen Baseballschläger aus seinem Auto und bedrohte damit vier Männer in Wien.

Polizei nahm Verdächtigen fest

Beamte der Polizeiinspektion Praterstern schritten ein und nahmen den 56-Jährigen vorläufig fest. Den Baseballschläger stellten die Polizisten sicher. Nach seiner Einvernahme wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung ermittelt.

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