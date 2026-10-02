Bewaffnete Räuber zwingen ihn zum Ausziehen: Mann (22) läuft nackt zur Tankstelle und holt Hilfe

Skrupelloser Raub im 10. Wiener Gemeindebezirk: Zwei bewaffnete Täter zwangen einen jungen Mann mitten in der Nacht dazu, sich nackt auszuziehen. Anschließend flüchteten die Verdächtigen mit seinem Fahrzeug und seiner Kleidung.

Es wurde eine Fahndung eingeleitet: Wer Hinweise hat, sollte sich umgehend bei der Polizei unter der Nummer 01-31310-57800 melden.

Es wurde eine Fahndung eingeleitet: Wer Hinweise hat, sollte sich umgehend bei der Polizei unter der Nummer 01-31310-57800 melden.

In der Nacht auf Donnerstag kam es im Bezirk Favoriten zu einem dramatischen Überfall. Ein 22-jähriger Mann saß in einem geborgten Auto, als zwei bisher unbekannte Täter an das Fahrzeug herantraten. Mit Faustfeuerwaffen bedrohten die Männer den jungen Lenker und zwangen ihn zu einer erniedrigenden Tat: Er musste sich noch im Auto vollständig entkleiden.

Täter flüchteten mit Beute und stahlen das Auto

Nachdem das Opfer den Anweisungen nachgekommen war, ergriffen die zwei Angreifer die Flucht. Sie fuhren mit dem Auto davon, samt der Kleidung sowie den persönlichen Gegenständen des 22-Jährigen. Neben seinen Anziehsachen entwendeten die Täter auch die Geldbörse, Schlüssel und das Mobiltelefon des Opfers.

Nackter Mann flüchtete zu Tankstelle

Völlig unbekleidet und schockiert lief der 22-Jährige zu einer nahegelegenen Tankstelle, um Hilfe zu suchen. Angestellte verständigten umgehend den Polizeinotruf. Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein. Kräfte des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnten das Fluchtfahrzeug kurze Zeit später in der Buchengasse ausfindig machen – darin befand sich auch noch die zurückgelassene Kleidung des Opfers.

Ermittlungen und Fahndung laufen

Von den beiden bewaffneten Tätern fehlt jedoch weiterhin jede Spur. Die intensiv eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen vorerst ohne Erfolg. Die Wiener Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung der Gesuchten: Beide männlich, schätzungsweise 20–30 Jahre alt, ca. 180 cm groß

Mutmaßlich tschetschenischer Herkunft

Beide trugen blaue Jeans

Täter 1: Kurze blonde Haare, blonder Bart, blaue Jacke

Kurze blonde Haare, blonder Bart, blaue Jacke Täter 2: Kurze dunkle Haare, dunkler Bart, schwarze Jacke

Hinweise erbeten

Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Süd). Hinweise – auf Wunsch auch vertraulich – nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 01-31310-57800 entgegen.