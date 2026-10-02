Fahrradschloss mit Sattel geknackt: 21-Jähriger nach Flucht festgenommen

Am 1. Oktober beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in Wien einen Mann, der versuchte, ein hochwertiges Rennrad zu stehlen. Um das Fahrradschloss aufzubrechen, nutzte der Täter ein eher ungewöhnliches Werkzeug: einen Fahrradsattel.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an. Währenddessen läuft die Überprüfung der Herkunft des beschlagnahmten Schmucks weiter.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an. Währenddessen läuft die Überprüfung der Herkunft des beschlagnahmten Schmucks weiter.

Als der Tatverdächtige am gestrigen Donnerstag bemerkte, dass er beobachtet wurde, brach er seinen Versuch ab und ergriff die Flucht. Die umgehend verständigten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Viktor-Christ-Gasse leiteten sofort eine Nahbereichsfahndung ein.

Schmuck bei Personendurchsuchung sichergestellt

Der Einsatz zeigte rasch Wirkung: Im Bereich des Mariahilfer Gürtels spürten die Polizisten den mutmaßlichen Täter auf. Der 21-jährige syrische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Personendurchsuchung entdeckten die Beamten diversen Schmuck, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen ebenfalls um Diebesgut handeln dürfte.

Auf freiem Fuß an gezeigt

Bei der Einvernahme zeigte sich der Verdächtige jedoch nicht geständig. Er bestritt den versuchten Fahrraddiebstahl und behauptete, der gefundene Schmuck gehöre ihm. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 21-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zu der Herkunft des sichergestellten Schmucks dauern an.