Der Samstag in Wien bringt Sonne von früh bis spät

Den ganzen Tag zeigt sich der Himmel fast wolkenlos. Am Vormittag kommt lebhafter Wind aus Südost auf. Bei Spitzenwerten um 24 Grad ist es mit rund 7 Grad über dem Mittelwert für diese Jahreszeit außergewöhnlich mild.

Der Samstag zeigt sich in Wien von seiner besten Seite.

Der Samstag zeigt sich in Wien von seiner besten Seite.

Am Samstag steht uns ein herrlicher Tag bevor: Strahlender Sonnenschein begleitet Wien von den Morgenstunden an und lässt den Himmel in einem tiefen, weitgehend wolkenlosen Blau erstrahlen.

Auffrischender Wind und bis zu 24 Grad

Dazu weht zunächst nur wenig Wind, der im Laufe des Tages etwas auffrischt, aber eher als angenehme Brise wahrgenommen wird. Die Frühtemperaturen starten je nach Stadtlage frisch bei 7 bis 11 Grad, ehe die Sonne im Tagesverlauf ihre volle Kraft entfaltet und das Thermometer auf spätsommerliche 24 Grad klettern lässt.