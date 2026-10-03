Meilenstein fÃ¼r Menschen mit HÃ¶rverlust: Neues Implantat ist von auÃŸen unsichtbar

HÃ¶ren rund um die Uhr, ohne sichtbares GerÃ¤t hinter dem Ohr: Ein vollstÃ¤ndig implantierbares Cochlea-Implantat soll Menschen mit starkem HÃ¶rverlust mehr Freiheit ermÃ¶glichen. In Ã–sterreich wurde nun ein wichtiger Schritt gesetzt.

Das neue Cochlea-Implantat kommt ohne sichtbaren Audioprozessor aus: Alle Komponenten befinden sich unter der Haut und ermÃ¶glichen HÃ¶ren rund um die Uhr.

Das neue Cochlea-Implantat kommt ohne sichtbaren Audioprozessor aus: Alle Komponenten befinden sich unter der Haut und ermÃ¶glichen HÃ¶ren rund um die Uhr.

FÃ¼r Menschen mit hochgradigem HÃ¶rverlust kÃ¶nnen Cochlea-Implantate das HÃ¶ren ermÃ¶glichen. Bisher gehÃ¶rt dazu allerdings auch ein sichtbarer Bestandteil: Der Audioprozessor wird hinter dem Ohr getragen und muss etwa zum Schlafen oder bei bestimmten AktivitÃ¤ten abgenommen werden. Eine neue Technologie soll genau das Ã¤ndern. Am 29. September 2026 wurde das neue Implantat erstmals auÃŸerhalb einer klinischen Studie eingesetzt. Zwei Patientinnen beziehungsweise Patienten wurden in Wien und St. PÃ¶lten damit versorgt. Zuvor waren an der UniversitÃ¤tsklinik fÃ¼r Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie von AKH Wien und MedUni Wien bereits fÃ¼nf Implantationen im Rahmen einer klinischen Studie durchgefÃ¼hrt worden.

Komplett unter der Haut

Das Besondere am neuen TICI UNICO: SÃ¤mtliche Komponenten befinden sich unter der Haut â€“ einschlieÃŸlich des Mikrofons. Damit ist das Cochlea-Implantat von auÃŸen nicht sichtbar. Bei herkÃ¶mmlichen Systemen nimmt ein Ã¤uÃŸerer Audioprozessor den Schall auf, verarbeitet ihn und Ã¼bertrÃ¤gt die Signale an das Implantat. Bei der neuen Technologie Ã¼bernimmt ein unter der Haut liegendes Mikrofon diese Aufgabe. Der Schall wird durch die Haut aufgenommen und anschlieÃŸend in elektrische Signale umgewandelt. Diese gelangen Ã¼ber eine Elektrode in der HÃ¶rschnecke zum HÃ¶rnerv. Das Gehirn nimmt die Informationen schlieÃŸlich als Klang wahr.

HÃ¶ren beim Schlafen und Schwimmen

FÃ¼r Betroffene soll das vor allem mehr UnabhÃ¤ngigkeit im Alltag bringen. Ein Audioprozessor muss nicht mehr jeden Morgen angelegt oder vor dem Schlafengehen abgenommen werden. â€žFÃ¼r unsere Patient:innen bedeutet diese Technologie vor allem mehr Freiheit im Alltag. Sie mÃ¼ssen kein externes GerÃ¤t mehr tragen, abnehmen oder daran denkenâ€œ, erklÃ¤rt Christoph Arnoldner, Leiter der UniversitÃ¤tsklinik fÃ¼r Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie von AKH Wien und MedUni Wien. Entsprechend der individuellen HÃ¶rsituation kÃ¶nne das Implantat HÃ¶ren rund um die Uhr ermÃ¶glichen. Gerade beim Schlafen, Sport oder Schwimmen mache das einen wesentlichen Unterschied.

Nicht fÃ¼r jeden Patienten geeignet

Vorgesehen ist die Technologie fÃ¼r Menschen mit schwerer bis hochgradiger InnenohrschwerhÃ¶rigkeit, die grundsÃ¤tzlich fÃ¼r ein Cochlea-Implantat infrage kommen. Ob das vollstÃ¤ndig implantierbare System im individuellen Fall geeignet ist, muss nach einer umfassenden Untersuchung entschieden werden. Nach Angaben von MedUni Wien und AKH Wien ist die HÃ¶rleistung mit jener klassischer Cochlea-Implantat-Systeme vergleichbar.

FÃ¼nf Implantationen bereits wÃ¤hrend Studie

Die Wiener UniversitÃ¤tsklinik war nach eigenen Angaben die einzige Klinik Ã–sterreichs, an der das neue Implantat bereits im Rahmen der klinischen Studie eingesetzt wurde. FÃ¼nf Patientinnen und Patienten erhielten dort das System. Die dabei gewonnenen Erfahrungen bilden nun die Grundlage fÃ¼r den Einsatz auÃŸerhalb des Studienrahmens. FÃ¼r Arnoldner markiert der 29. September deshalb einen besonderen Zeitpunkt: Eine zuvor im Rahmen einer Studie begleitete Technologie gehe nun in die klinische Anwendung Ã¼ber. Im Vordergrund stehe dabei nicht allein die technische Neuerung, sondern das, was sie Betroffenen ermÃ¶glichen kÃ¶nne: zu hÃ¶ren, ohne dass ein sichtbares GerÃ¤t stÃ¤ndig Teil ihres Alltags sein muss.