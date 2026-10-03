Mit Fake-Rezept in Wiener Apotheke, dann eskaliert die Situation

In einer Apotheke in Wien-Donaustadt soll ein 34-JÃ¤hriger erneut versucht haben, mit einem gefÃ¤lschten Rezept Medikamente zu bekommen. Bei seiner Festnahme wurde ein Polizist am Kopf verletzt.

Am Freitagnachmittag, dem 2. Oktober, wurde die Polizei zu einer Apotheke im Bezirk Donaustadt gerufen. Ein 34-jÃ¤hriger Luxemburger soll dort abermals versucht haben, mit einem gefÃ¤lschten Rezept Medikamente zu erhalten. Polizisten der Polizeiinspektion LangobardenstraÃŸe trafen den Mann vor Ort an. Laut Polizei wirkte der 34-JÃ¤hrige beeintrÃ¤chtigt.

Streit um Rucksack eskalierte

Beim gemeinsamen Verlassen der Apotheke kam es zu einem Zwischenfall. Ein Polizist hatte den Rucksack des Mannes fÃ¼r eine Durchsuchung an sich genommen. Der 34-JÃ¤hrige soll daraufhin versucht haben, dem Beamten den Rucksack wieder zu entreiÃŸen. Als ihm dies nicht gelang, entwickelte sich eine kÃ¶rperliche Auseinandersetzung. Der Streit verlagerte sich dabei auf die Fahrbahn und fÃ¼hrte laut Polizei zu einer gefÃ¤hrlichen Situation fÃ¼r den StraÃŸenverkehr.

Polizist am Kopf verletzt

Der aggressive Mann konnte schlieÃŸlich unter Anwendung von KÃ¶rperkraft festgenommen werden. Im Zuge der Amtshandlung wurde ein Polizist am Kopf verletzt. Der 34-JÃ¤hrige wurde anschlieÃŸend von einem Amtsarzt untersucht und von der Polizei einvernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er schlieÃŸlich auf freiem FuÃŸ angezeigt.