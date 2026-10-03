Nach Verlust der Obsorge: 21-JÃ¤hrige soll Jugendhilfe-Mitarbeiter mit Tod bedroht haben

Ãœber Monate hinweg soll eine 21-JÃ¤hrige einen Mitarbeiter der Wiener Kinder- und Jugendhilfe verfolgt und bedroht haben. Nach einer erneuten Morddrohung wurde sie festgenommen â€“ bei ihr fanden Polizisten ein KÃ¼chenmesser.

Die 21-JÃ¤hrige soll den Mitarbeiter der Wiener Kinder- und Jugendhilfe Ã¼ber Monate verfolgt und bedroht haben. Bei ihrer Festnahme wurde ein KÃ¼chenmesser sichergestellt.

Die 21-JÃ¤hrige soll den Mitarbeiter der Wiener Kinder- und Jugendhilfe Ã¼ber Monate verfolgt und bedroht haben. Bei ihrer Festnahme wurde ein KÃ¼chenmesser sichergestellt.

Ein Mitarbeiter der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) soll Ã¼ber mehrere Monate hinweg von einer 21-jÃ¤hrigen Frau verfolgt und bedroht worden sein. Laut Polizei soll die bosnisch-herzegowinische StaatsangehÃ¶rige dem Mann wiederholt vor seinem Arbeitsort aufgelauert und ihn anschlieÃŸend verfolgt haben. Auch Ã¼ber Textnachrichten soll sie direkte und indirekte Drohungen ausgesprochen haben.

Erneut verfolgt und mit dem Umbringen bedroht

Am Donnerstag, dem 2. Oktober, soll die 21-JÃ¤hrige den Mitarbeiter erneut verfolgt haben, nachdem dieser das AmtsgebÃ¤ude verlassen hatte. Dabei soll sie dem Mann verbal mit dem Umbringen gedroht haben. Polizisten der Polizeiinspektion RÃ¶tzergasse konnten die TatverdÃ¤chtige schlieÃŸlich festnehmen. Zuvor soll sie noch kurz versucht haben zu flÃ¼chten.

KÃ¼chenmesser bei 21-JÃ¤hriger gefunden

Bei der anschlieÃŸenden Personsdurchsuchung stellten die Beamten laut Polizei ein KÃ¼chenmesser bei der Frau sicher. Auch gegenÃ¼ber den Polizisten soll die 21-JÃ¤hrige weitere Morddrohungen in Bezug auf den Magistratsmitarbeiter ausgesprochen haben. In ihrer Vernehmung zeigte sie sich laut Polizei gestÃ¤ndig. Als Motiv gab sie demnach an, den MA-11-Mitarbeiter fÃ¼r den Verlust der Obsorge fÃ¼r ihr Kind verantwortlich zu machen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 21-JÃ¤hrige in eine Justizanstalt gebracht. Es gilt die Unschuldsvermutung.