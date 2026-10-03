Streit um Tasche eskaliert: Mann mit zerbrochener Glasflasche attackiert

Eine Auseinandersetzung am Mariahilfer GÃ¼rtel in Wien ist am Donnerstagabend eskaliert. Ein 37-JÃ¤hriger erlitt mehrere Schnittverletzungen an den Beinen. Ein 38-JÃ¤hriger wurde festgenommen.

Bei der Auseinandersetzung am Mariahilfer GÃ¼rtel wurde ein 37-JÃ¤hriger mit einer zerbrochenen Glasflasche an den Beinen verletzt. Ein 38-JÃ¤hriger wurde festgenommen.

Bei der Auseinandersetzung am Mariahilfer GÃ¼rtel wurde ein 37-JÃ¤hriger mit einer zerbrochenen Glasflasche an den Beinen verletzt. Ein 38-JÃ¤hriger wurde festgenommen.

Am Donnerstag, dem 2. Oktober, kam es gegen 21 Uhr am Mariahilfer GÃ¼rtel in Wien zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei MÃ¤nnern. Dabei soll ein 38-JÃ¤hriger seinen 37-jÃ¤hrigen Kontrahenten mit einer zerbrochenen Glasflasche attackiert haben. Das Opfer erlitt laut Polizei mehrere Schnittverletzungen im Bereich der Beine und musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt werden.

Streit um Tasche dÃ¼rfte vorausgegangen sein

Nach bisherigen Erkenntnissen dÃ¼rfte ein Streit um eine Tasche der Auseinandersetzung vorausgegangen sein. Der 38-JÃ¤hrige soll den anderen Mann beschuldigt haben, versucht zu haben, die Tasche zu stehlen. Polizisten nahmen den laut Polizei aggressiven TatverdÃ¤chtigen mit UnterstÃ¼tzung weiterer EinsatzkrÃ¤fte sowie der WEGA fest. Auch der verletzte 37-JÃ¤hrige verhielt sich zunÃ¤chst aufbrausend und aggressiv. Die Beamten konnten ihn jedoch beruhigen. AnschlieÃŸend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Vernehmung zunÃ¤chst nicht mÃ¶glich

Der 38-JÃ¤hrige konnte bislang nicht zum Vorfall befragt werden. Laut Polizei stand er unter Suchtgifteinfluss, weshalb eine Vernehmung zunÃ¤chst nicht mÃ¶glich war. Die weiteren Ermittlungen zu den HintergrÃ¼nden des Vorfalls laufen. Es gilt die Unschuldsvermutung.