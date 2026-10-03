Falscher Polizist an der WohnungstÃ¼r: PlÃ¶tzlich war das Handy weg

Zwei MÃ¤nner klingelten am Donnerstag bei einer 27-JÃ¤hrigen in Wien-Favoriten. Einer wurde ihr als Polizist vorgestellt und behauptete, ihr Handy sei gestohlen. Kurz darauf waren die MÃ¤nner samt Mobiltelefon verschwunden.

Zwei MÃ¤nner sollen einer 27-JÃ¤hrigen in Wien-Favoriten das Handy aus der Hand gerissen haben. Einer von ihnen hatte sich zuvor als Polizist ausgegeben.

Zwei MÃ¤nner sollen einer 27-JÃ¤hrigen in Wien-Favoriten das Handy aus der Hand gerissen haben. Einer von ihnen hatte sich zuvor als Polizist ausgegeben.

Ein ungewÃ¶hnlicher Vorfall beschÃ¤ftigt derzeit die Wiener Polizei. Am Donnerstag, dem 2. Oktober, klingelten gegen 11.30 Uhr zwei MÃ¤nner an der WohnungstÃ¼r einer 27-JÃ¤hrigen in Favoriten. Weil die Frau einen der beiden Ã¼ber eine Arbeitskollegin kannte, lieÃŸ sie die MÃ¤nner in ihre Wohnung.

Begleiter als Polizisten vorgestellt

Bei dem Bekannten soll es sich um einen 38-jÃ¤hrigen bulgarischen StaatsangehÃ¶rigen handeln. Dieser stellte seinen Begleiter laut Polizei als angeblichen Polizisten vor. Der vermeintliche Beamte behauptete daraufhin, das Mobiltelefon der 27-JÃ¤hrigen mitnehmen zu mÃ¼ssen, da dieses gestohlen sei. Die Frau wurde offenbar misstrauisch und forderte die beiden MÃ¤nner auf, ihre Wohnung zu verlassen.

Handy aus der Hand gerissen

Daraufhin soll die Situation eskaliert sein: Die MÃ¤nner sollen der 27-JÃ¤hrigen das Mobiltelefon aus der Hand gerissen haben und damit geflÃ¼chtet sein. Die Frau verstÃ¤ndigte anschlieÃŸend den Polizeinotruf. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Auch an der Wohnadresse des 38-jÃ¤hrigen TatverdÃ¤chtigen konnten die Beamten niemanden antreffen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittlungen laufen. Hinweise â€“ auch anonym â€“ nimmt die Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof unter 01 31310-56350 entgegen. Es gilt die Unschuldsvermutung.