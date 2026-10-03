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/ Â©WIKINGER Alegria Exhibition
Am Bild sieht man ein Wikinger Schiff.
SpektakulÃ¤re Projektionen lassen Besucher in St. Marx in die Welt der Wikinger, ihrer Sagen und Seefahrten eintauchen.
Wien/3. Bezirk
03/10/2026
Multimedia-Schau

Schiff ahoi: Wilde Wikinger erobern Wien-LandstraÃŸe

Wilde Seefahrer, mÃ¤chtige Krieger und nordische Mythen: In der Marxhalle kÃ¶nnen
Besucher ab sofort in die Welt der Wikinger eintauchen. Die immersive Ausstellung
lÃ¤uft noch bis Anfang 2027 und verspricht eine tolle Zeitreise.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(128 WÃ¶rter)
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Mit VR-Brillen, spektakulÃ¤ren Projektionen und beeindruckenden Soundeffekten wird das
Zeitalter der NordmÃ¤nner zum Leben erweckt. Besucher begegnen legendÃ¤ren Figuren wie
Ragnar Lodbrok, seiner Frau Aslaug und ihren SÃ¶hnen. Dabei verschmelzen historische
Fakten mit den berÃ¼hmten nordischen Sagas.

Eintauchen in eine andere Welt

Mystische WÃ¤lder, Runen, das Rufhorn und der Weltenbaum Yggdrasil bilden die Kulisse
fÃ¼r das Erlebnis. Im Zentrum steht dabei eine multimediale Show mit Licht, Klang und
GesÃ¤ngen, die von Seefahrten, Schlachten, Ritualen und groÃŸen Legenden erzÃ¤hlen.

Noch bis JÃ¤nner geÃ¶ffnet

Die sehenswerte Ausstellung in St. Marx verbindet Geschichte, ArchÃ¤ologie und nordische
Mythologie. Wer fÃ¼r ein paar Stunden in die Welt der Wikinger abtauchen mÃ¶chte, hat dazu
noch bis 10. JÃ¤nner 2027 Gelegenheit.

Schiff ahoi: Wilde Wikinger erobern Wien-LandstraÃŸe
Â©Wikinger_Alegria-Exhibition
Modernste Technik bei der neuen Ausstellung â€žWikingerâ€œ
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2026 um 14:38 Uhr aktualisiert
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