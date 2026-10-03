Disney sucht neue â€žKÃ¶nig der LÃ¶wenâ€œ-Stars fÃ¼r Wien: Jetzt kÃ¶nnen sich Talente bewerben

Simba, Nala, Scar oder doch Rafiki? FÃ¼r die neue Wiener Produktion von â€žDisneys DER KÃ–NIG DER LÃ–WENâ€œ werden Darsteller gesucht. Dabei haben auch Talente ohne professionelle Musicalausbildung eine Chance.

Im Herbst 2027 kommt eines der bekanntesten Musicals der Welt nach Wien: PÃ¼nktlich zum 30-jÃ¤hrigen BÃ¼hnenjubilÃ¤um soll â€žDisneys DER KÃ–NIG DER LÃ–WENâ€œ im neu erbauten Theater im Prater Premiere feiern. Schon jetzt beginnen dafÃ¼r die Vorbereitungen â€“ und dazu gehÃ¶rt auch die Suche nach dem passenden Cast. ATG Entertainment startet einen groÃŸen Casting-Aufruf und sucht dafÃ¼r gezielt in Wien und ganz Ã–sterreich nach neuen Stimmen und PersÃ¶nlichkeiten.

Auch ohne Musicalausbildung bewerben

Das Besondere: Eine klassische Musical-, Gesangs- oder Schauspielausbildung ist keine Voraussetzung. Neben professionellen Darstellern sollen ausdrÃ¼cklich auch bisher unentdeckte Talente die Chance bekommen, Teil der Produktion zu werden. â€žWir suchen daher neben den vielen professionellen Performer:innen auch ganz gezielt nach PersÃ¶nlichkeiten ohne traditionelle Gesangs- oder Schauspielausbildung, die ihre pure Leidenschaft mit uns teilen mÃ¶chtenâ€œ, erklÃ¤rt Executive Producer Thomas Schlenk. Gesucht werden ausdrucksstarke PersÃ¶nlichkeiten mit BÃ¼hnenprÃ¤senz und stimmlicher StÃ¤rke. FÃ¼r bestimmte Rollen und Positionen im Ensemble richtet sich der Aufruf insbesondere an KÃ¼nstler mit BIPoC- sowie internationalem oder sÃ¼deuropÃ¤ischem Hintergrund.

Simba, Nala, Scar und Co. werden gesucht

Zu besetzen sind zahlreiche bekannte Figuren aus dem Musical. Gesucht werden Darsteller fÃ¼r Scar, Mufasa, Rafiki, Simba, Nala, Timon, Pumbaa, Zazu, Shenzi, Banzai und Ed. DarÃ¼ber hinaus gibt es PlÃ¤tze im Ensemble und Tanzensemble sowie als Swings und Covers. Auch musikalisch unterscheidet sich das Casting von so mancher klassischen Musical-Audition. Bewerber sollen keinen Musical-Klassiker, sondern einen Titel aus den Bereichen RnB oder Pop vorbereiten. So sollen die eigene Stimme, PersÃ¶nlichkeit und Emotion stÃ¤rker im Mittelpunkt stehen.

Bewerbung bis 21. Oktober mÃ¶glich

Viel Zeit zum Ãœberlegen bleibt allerdings nicht mehr: Bewerbungsschluss ist der 21. Oktober 2026. Wer bei Castapp registriert ist, kann sich dort bewerben. Alternativ kÃ¶nnen Bewerbungen direkt per E-Mail an Casting Director Susanne Ortner geschickt werden. Die Botschaft an alle, die bislang vielleicht nur davon getrÃ¤umt haben, einmal auf einer groÃŸen MusicalbÃ¼hne zu stehen, ist jedenfalls eindeutig: Auch wer bisher noch nie professionell auf einer BÃ¼hne gearbeitet hat, darf sich bewerben. Im Herbst 2027 kÃ¶nnte fÃ¼r eines dieser bislang unentdeckten Talente dann tatsÃ¤chlich der Vorhang bei â€žDer KÃ¶nig der LÃ¶wenâ€œ in Wien aufgehen.