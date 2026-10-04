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auf dem bild von 5min.at sieht man den donaukanal in wien.
Sonne satt und kaum Wolken: In Wien steigen die Temperaturen am Sonntag auf bis zu 24 Grad.
Wien
04/10/2026
Bis zu 24 Grad

Sonne pur und 24 Grad: Wien erwartet Traum-Sonntag

Der Sonntag bringt Wien noch einmal viel Sonnenschein und spätsommerliche Temperaturen. Bis zum Abend bleibt der Himmel nahezu wolkenlos, dazu werden bis zu 24 Grad erwartet.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Sonnenbrille nicht vergessen: In Wien zeigt sich der Sonntag von seiner besonders freundlichen Seite. Von den Morgenstunden bis weit in den Tag hinein scheint die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel.

Erst am Abend ziehen Wolken auf

Auch Wolken spielen zunächst kaum eine Rolle. Erst gegen Abend ziehen einige hohe Wolken über die Bundeshauptstadt. Der Wind bleibt dabei schwach.

Bis zu 24 Grad

Der Morgen startet noch frisch. Am Stadtrand liegen die Temperaturen bei rund 6 Grad, in der Innenstadt bei etwa 10 Grad. Danach wird es rasch wärmer: Am Nachmittag werden in Wien Höchstwerte um 24 Grad erreicht.

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