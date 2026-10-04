Tragödie in Wien-Döbling: 46-Jährige bei Wohnhausbrand verstorben

Bei jenem Wohnungsbrand in Wien-Döbling, der in der Nacht auf Sonntag, 4. Oktober 2026, ausgebrochen ist, ist eine 46-jährige Frau verstorben.

In der Nacht auf Sonntag ist im 19. Wiener Gemeindebezirk ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen – wir haben berichtet. Die Feuerwehr ist dabei gegen 2.15 Uhr ausgerückt, schon beim Eintreffen wurde festgestellt, dass sich der Brand der im Dachgeschoß gelegenen Wohnung bereits auf das Dach ausgeweitet hatte. Die Wiener Berufsfeuerwehr hat unmittelbar mit mehreren Löschleitungen mit der Brandbekämpfung begonnen. Zeitgleich wurden Bewohner aus dem Gefahrenbereich ins Freie gebracht, zwei Personen mussten zur weiteren Behandlung auch in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Landeskriminalamt übernimmt Ermittlungen

Im Zuge des Einsatzes sind die Floriani auch in die direkt vom Brand betroffene Wohnung vorgedrungen. Dort fanden sie eine tote Frau vor. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich bei ihr um die 46-Jährige Bewohnerin. Das Landeskriminalamt Wien hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Geklärt werden soll unter anderem die Brandursache.

©5 Minuten Der Brand ist mittlerweile gelöscht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2026 um 11:23 Uhr aktualisiert