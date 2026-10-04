Zeugin hört lauten Knall: Polizei erwischt 35-Jährigen in flagranti

Ein verdächtiger Moment auf dem Balkon, kurz darauf ein lauter Knall: Eine Wienerin alarmierte am Samstagabend die Polizei. Wenig später trafen Beamte einen 35-Jährigen in einer aufgebrochenen Nachbarwohnung an.

Ein aufmerksamer Hinweis einer Hausbewohnerin hat am Samstagabend in Wien-Favoriten zu einer Festnahme geführt. Die Frau bemerkte gegen 21.45 Uhr von ihrem Balkon aus einen Mann mit einem Holzstock. Wenig später hörte sie einen lauten Knall aus einer Nachbarwohnung und griff zum Telefon. Beim Eintreffen der Polizei schilderte die Zeugin den Beamten ihre Beobachtungen. Bei dem Mann soll es sich um einen 35-jährigen Hausbewohner gehandelt haben. Dieser sei ihr bereits zuvor wegen seines zeitweise ungewöhnlichen Verhaltens aufgefallen.

Bewohner der Wohnung waren nicht da

Besonders verdächtig erschien der Frau, dass die Wohnungsbesitzer der betreffenden Nachbarwohnung zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause waren. Sie vermutete daher einen Einbruch und verständigte den Polizeinotruf. Beamte der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse gingen dem Verdacht nach und betraten die aufgebrochene Wohnung. Dort machten sie tatsächlich eine überraschende Entdeckung: Der 35-Jährige befand sich noch in den Räumlichkeiten. Gegenüber den Polizisten machte der Mann laut Landespolizeidirektion Wien wirre Angaben. Er erklärte demnach, dass er nach einer Frau suche. Die Beamten nahmen den 35-Jährigen fest. Auch der Holzstock, den er bei sich hatte, wurde von der Polizei sichergestellt.