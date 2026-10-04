Zwei Polizisten bei Festnahme in Wien-Döbling verletzt

In Wien-Döbling ist es in der Nacht gegen 1 Uhr zu einer Festnahme gekommen, bei der zwei Polizeikräfte verletzt wurden.

Im Zuge ihres Streifendienstes wurden Polizisten der Polizeiinspektion Krottenbachstraße auf eine vermummte Person aufmerksam, die sich auf einer Mülltonne vor einem Supermarkt befand. Als der Mann die Polizisten bemerkte, ergriff er die Flucht.

Polizistin zu Boden gestoßen

„Im Zuge seiner Flucht stieß der Mann eine Polizistin mit voller Wucht zu Boden, wodurch diese verletzt wurde. Nach kurzer Verfolgung konnte der Flüchtende eingeholt und festgenommen werden. Dabei leistete er heftige Gegenwehr, wodurch ein weiterer Polizist leicht verletzt wurde“, ergänzt die Polizei.

CO2-Pistole sichergestellt

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 25-jährigen österreichischen Staatsbürger. Bei ihm stellten die Beamten eine CO2-Pistole sicher. In seiner Vernehmung machte der 25-Jährige von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.