Feuer in Wien-Favoriten: Einsatzkräfte vor Ort

Großeinsatz in Wien-Favoriten: Eine starke Rauchentwicklung hat am späten Sonntagnachmittag, 4. Oktober 2026, die Berufsfeuerwehr auf den Plan gerufen. Schon von weitem war der Brand zu sehen, auch auf Webcams ist er klar sichtbar. Ersten Informationen zufolge dürfte das Feuer in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen sein, wie „Heute“ berichtet. Die Floriani sind derzeit noch vor Ort und kämpfen gegen den Brand an, man ist mit acht Fahrzeugen ausgerückt. Noch ist komplett unklar, wie es dazu gekommen ist und ob Personen dabei verletzt wurden.