Wolken lösen sich im Tagesverlauf auf: So wird das Wetter in Wien am Montag

Der Wochenstart am Montag, 5. Oktober 2026, fällt in Wien eher trüb aus. Wie die Experten der GeoSphere Austria nun erklären, zeigen sich vor allem am Vormittag noch stellenweise einige Wolken und verdecken so die Sonne. Doch spätestens am Nachmittag sollten die meisten wieder auflockern und die Sonne zum Vorschein bringen. Einige Sonnenstunden sind in der Bundeshauptstadt also durchaus zu erwarten, wissen die Meteorologen in ihrer Prognose. Der Wind wird wohl kaum ein Thema sein, kommt er doch nur schwach aus West bis Nord. In der Früh hat es noch um die zehn Grad, die Höchstwerte erreichen im Tagesverlauf bis zu 22 Grad.