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Bild auf 5min.at zeigt den Drogenfund
11 Kilo Kokain wurden in Niederösterreich aufgefunden.
Niederösterreich/Wien
05/10/2026
Polizei Erfolg

WEGA im Einsatz: 11 Kilo Kokain sichergestellt

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, führte seit Anfang Juni 2026 Ermittlungen gegen eine Tätergruppe, die im Bereich des Suchtmittelhandels tätig sein soll. Und sie hatten Erfolg!

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)
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Am 1. Oktober 2026 gelang es den Beamten aufgrund intensiver Ermittlungsarbeit, den vermeintlichen Aufenthaltsort der Tatverdächtigen auszuforschen. Mit Unterstützung der WEGA konnte eine Zielperson ausfindig gemacht und in weiterer Folge unter Observation gestellt werden.

Sechs Personen festgenommen

Im Zuge der weiteren Amtshandlung konnten die Beamten des Landeskriminalamtes gemeinsam mit den Beamten der WEGA insgesamt sechs Personen festnehmen. Darüber hinaus konnte aufgrund einer aufgefundenen Schlüsselkarte ein Hotelzimmer ausfindig gemacht werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hotelzimmers stellten die Beamten eine größere Menge Kokain, Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone sicher. Insgesamt konnten rund 11 Kilogramm Kokain sichergestellt werden. Drei albanische Staatsangehörige (46, 42 und 38 Jahre) und drei italienische Staatsangehörige (72, 53 und 23 Jahre) wurden vorläufig festgenommen.

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11 Kilo Kokain wurden sichergestellt
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