Drogenübergabe in Wiener Wohnung: Polizei findet 16 Kilo Marihuana

Bei einer mutmaßlichen Drogenübergabe schlugen Ermittler in Wien zu. Wenig später folgte eine Hausdurchsuchung, dabei stießen die Beamten auf große Mengen Marihuana und Kokain sowie Bargeld.

Nach intensiven Ermittlungen ist dem Landeskriminalamt Wien ein mutmaßlicher Suchtmittelhändler ins Netz gegangen. Die Beamten der Außenstelle West hatten zunächst gegen einen noch unbekannten Verdächtigen ermittelt und konnten diesen schließlich ausforschen. Am 18. September gegen 17.30 Uhr erfolgte der Zugriff im 16. Wiener Gemeindebezirk Ottakring.

Polizei greift bei Drogenübergabe zu

Die Ermittler trafen den Tatverdächtigen laut Polizei bei einer Suchtmittelübergabe in der Wohnung eines Abnehmers an. Der Mann wurde dabei auf frischer Tat betreten und festgenommen. Damit war der Einsatz allerdings noch nicht beendet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien durchsuchten die Beamten anschließend auch die Wohnadresse des Verdächtigen.

16 Kilo Marihuana und 570 Gramm Kokain sichergestellt

Dort machten die Ermittler einen umfangreichen Fund. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Wien wurden rund 16 Kilogramm Marihuana sowie 570 Gramm Kokain sichergestellt. Außerdem beschlagnahmten die Beamten Bargeld, mehrere Mobiltelefone und Datenträger. Bei dem vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 44-Jährigen.