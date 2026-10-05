Innerhalb weniger Minuten: Wiener (35) wird zwei Mal festgenommen

Die Beamten wurden aufgrund einer aufrechten Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft zu einem Wohnhaus im 10. Bezirk gerufen. Dort fanden sie den gesuchten 35-Jährigen, klärten ihn über den Sachverhalt auf und nahmen ihn fest. Er verhielt sich erst äußert kooperativ, als die Polizisten mit ihm die Wohnung verließen, riss er sich aber plötzlich los und flüchtete. Wie die Polizei berichtet, konnte man den 35-Jährigen schließlich aber nach einer kurzen Verfolgung im Bereich der Karmarschgasse wieder anhalten. Aufgrund des geleisteten Widerstands musste zur Durchsetzung der neuerlichen Festnahme Körperkraft angewendet werden.