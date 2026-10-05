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Das Bild auf 5min.at zeigt die Polizei mit Blaulicht in der Nacht vor dem Wiener Ernst-Happel-Stadion.
Die Polizei stand Sonntagabend in Wien-Favoriten im Einsatz.
Wien / 10. Bezirk
05/10/2026
Sonntagabend

Pensionist vor Wohnung bewusstlos geschlagen und ausgeraubt

Ein 86-jähriger Mann wurde in Wien-Favoriten direkt vor seiner Wohnungstür Sonntagabend von Unbekannten ausgeraubt. Zuvor hatte ihn jemand k.o. geschlagen, danach fehlten Kette und Geldtasche.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
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Ein 86-jähriger Mann war in Wien-Favoriten Sonntagabend, am 4. Oktober 2026 gegen 19.30 Uhr, gerade am Nachhauseweg. Dabei dürfte er unbemerkt von bisher unbekannten Personen verfolgt worden sein, berichtet die Polizei nun. Als das Opfer die Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus aufsperrte, wurde er von einer der unbekannten Personen so heftig auf den Kopf geschlagen, dass er stürzte und kurz das Bewusstsein verlor. Nachdem er wieder zu sich kam, fehlten seine Halskette und das Geldbörserl. Er wurde am Ellbogen verletzt und erlitt eine Rissquetschwunde im Gesicht. Der 86-Jährige wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

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