18 Führerscheine, 3 Kennzeichen: Polizei zieht Bilanz nach 3-Tages-Aktion

Die Polizei stand von Freitag bis Sonntag, jeweils von 12 bis 22 Uhr, in Wien-Simmering bei einer Schwerpunktaktion im Einsatz. Das Ergebnis: Unter anderem hat man 18 Führerscheine abgenommen.

Die Landesverkehrsabteilung hat gemeinsam mit den Stadtpolizeikommanden Landstraße, Simmering und Favoriten in den vergangenen drei Tagen jeweils von 12 bis 22 Uhr eine verkehrsrechtliche Schwerpunktaktion durchgeführt, wie die Beamten nun berichten. Und die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen. Im Laufe der drei Tage hat man beispielsweise drei Kennzeichen und 18 Führerscheine abgenommen. Zudem wurden 211 Anzeigen und 142 Organmandate ausgestellt. Die Polizei ist sich sicher: „Durch das äußerst engagierte Einschreiten der Beamten konnte abermals ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit geleistet werden.“