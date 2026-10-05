Zwei Tage vermisst: Bettelalm-Chefin gefunden

Seit Samstag, 3. Oktober 2026, lief die Suche nach der Inhaberin der Wiener Bettelalm, Petra R. An dem Tag war sie noch in einem Wiener Lokal in der Innenstadt essen, ehe sie sich die Wege von ihr und von ihrem Mann in der Kärntner Straße trennten. Und plötzlich fehlte von der 39-Jährigen jede Spur. Die letzte Handyortung am Samstag hätte sie in Korneuburg in Niederösterreich verortet – wir haben berichtet. Nun aber die guten Nachrichten: Die vermisste, gebürtige Kärntnerin – sie ist aus Velden am Wörthersee – konnte gefunden werden. Wie Medien berichten, sei sie wohlauf. Was genau in den zwei Tagen geschehen ist, ist unklar.