„Oft ist es sogar wolkenlos“: Traumwetter am Dienstag in Wien

In Wien wird es am Dienstag mit bis zu 25 Grad noch einmal relativ warm für die Jahreszeit. Dazu scheint die Sonne auch oft von einem wolkenlosen Himmel.

In Wien wird am Dienstag, 6. Oktober 2026, abgesehen von vereinzelten und lokalen Frühnebelfeldern von der Früh weg die Sonne scheinen. „Oft ist es sogar wolkenlos“, weiß man seitens der GeoSphere Austria. Dazu kommt schwacher bis mäßiger Wind aus Südosten. Die Temperaturen liegen in der Bundeshauptstadt in der Früh noch bei um die neun Grad und steigen im Tagesverlauf auf warme 25 Grad an.

Wetteränderung ante portas

Spätestens am Donnerstag steht dann aber eine kurze Wetteränderung und auf jeden Fall eine Abkühlung an. Was das für Österreich bedeutet und welches Wetter sowie welche Temperaturen uns dann erwarten, könnt ihr hier nachlesen: Erst Blitz und Donner, dann Schnee: Was Österreich jetzt erwartet.