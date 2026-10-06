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Am Foto sieht man eine Suppe
Ab 39,50 Euro ist man bei der Herbstgenusswoche dabei.
Wien/Niederösterreich
06/10/2026
Hochgenuss

Spitzenküche zum Fixpreis: Wien lädt zur kulinarischen Schlemmerwoche

Rund 70 Restaurants in Wien und Umgebung öffnen von 19. bis 25. Oktober 2026 ihre Türen zur Herbstgenusswoche. Haubenlokale und Szene Restaurants servieren dabei eigens kreierte Menüs zu vergünstigten Fixpreisen.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Mit dabei sind zahlreiche Spitzenbetriebe, darunter das 4-Hauben-Restaurant Toni M. (NÖ) sowie Vestibül und &flora (beide in Wien). Das Angebot reicht von österreichischer Küche über Steaks und mediterrane Spezialitäten bis zu japanischen, asiatischen und peruanischen Gerichten.

Haubenküche zum Sparpreis

Die Menüpreise starten bei 39,50 Euro. Für Restaurants mit zwei Hauben werden 49,50 Euro, bei drei Hauben 59,50 Euro und bei vier Hauben 69,50 Euro pro Person fällig. Damit soll Spitzenküche für ein breites Publikum zugänglich werden.

Rasch reservieren

Die Genusswoche zählt zu den beliebtesten Kulinarik-Events der Stadt. Da die Plätze in den teilnehmenden Restaurants begrenzt sind, empfehlen die Veranstalter eine frühzeitige Reservierung. Infos: www.gastro.news

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2026 um 07:49 Uhr aktualisiert
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