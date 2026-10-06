Alles neu im Stephansdom: Das gilt für Wien-Touristen ab Mitte Oktober

Wer den Stephansdom besuchen will, muss sich auf neue Regeln einstellen. Ab Mitte Oktober sind Koffer und Trolleys in Österreichs meistbesuchter Sehenswürdigkeit verboten. Die Maßnahme betrifft täglich mehr als 20.000 Besucher.

Das Domkapitel begründet die Änderung mit Sicherheitsbedenken. Große Gepäckstücke dürfen deshalb künftig nicht mehr in den Dom mitgenommen werden. Die Hausordnung werde damit an „international gängige Vorkehrungen von großen Sakralbauten“ angepasst.

Kein Depot für Gepäck

Besonders für Touristen (auch aus Österreich) wichtig: Im Stephansdom gibt es kein Gepäckdepot. Besucher werden daher gebeten, Koffer und Trolleys vor dem Kirchenbesuch im Hotel oder in einer externen Aufbewahrung zu deponieren.

Sicherheit für Besucher

Der Stephansdom zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Europas und zieht täglich tausende Gäste aus aller Welt an. Mit den neuen Regeln soll der Besuch für Touristen, Gläubige und Mitarbeiter sicherer und reibungsloser werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2026 um 08:02 Uhr aktualisiert