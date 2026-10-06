Nichts geht mehr: Wichtige Zugstrecke nach Unfall in Wien lahmgelegt

Bahnreisende brauchen am Dienstagmorgen in Wien Geduld: Wegen einer durch einen Verkehrsunfall beschädigten Brücke sind zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Meidling derzeit keine Zugfahrten möglich. Es kommt zu Ausfällen,

Wegen einer durch einen Verkehrsunfall beschädigten Brücke ist der Zugverkehr zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Meidling derzeit unterbrochen.

Wegen einer durch einen Verkehrsunfall beschädigten Brücke ist der Zugverkehr zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Meidling derzeit unterbrochen.

Eine Streckenunterbrechung sorgt am Dienstagmorgen, dem 6. Oktober, für Probleme im Wiener Bahnverkehr. Wie die ÖBB in einer aktuellen Fahrgastinformation mitteilen, wurde eine Brücke durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Betroffen ist die wichtige Verbindung zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Meidling. Auf diesem Abschnitt sind laut ÖBB derzeit keine Zugfahrten möglich.

Sperre vorerst bis 10 Uhr

Die ÖBB gehen aktuell davon aus, dass die Unterbrechung bis voraussichtlich 10 Uhr dauert. Fahrgäste müssen mit einzelnen Zugausfällen, Verspätungen und Umleitungen rechnen. Auf den Anzeigetafeln am Bahnhof waren am Dienstagmorgen bereits entsprechende Auswirkungen zu sehen. Die ÖBB bitten Reisende, auf Lautsprecherdurchsagen sowie die Anzeigen am Bahnsteig zu achten.

Details zum Unfall noch offen

Welcher Verkehrsunfall zur Beschädigung der Brücke geführt hat und wie groß der entstandene Schaden ist, geht aus der aktuellen Fahrgastinformation nicht hervor. Ebenso ist derzeit noch offen, ob die Strecke tatsächlich wie angekündigt gegen 10 Uhr wieder freigegeben werden kann. Sobald weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.

Update: Zugverkehr wieder aufgenommen

Wie ÖBB-Pressesprecherin Julia Krutzler gegenüber 5 Minuten bestätigt, konnte die Streckenunterbrechung bereits um 9.17 Uhr aufgehoben werden. Die Züge zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Meidling fahren wieder. Fahrgäste müssen allerdings noch mit einzelnen Verspätungen und Beeinträchtigungen rechnen. Zuvor war der Zugverkehr wegen einer durch einen Verkehrsunfall beschädigten Brücke unterbrochen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2026 um 09:46 Uhr aktualisiert