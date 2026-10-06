Rave Run sorgt für Staus: Diese Straßen sind am Donnerstag betroffen

Autofahrer in Wien müssen sich am Donnerstagabend auf Verzögerungen einstellen. Wegen des Rave Runs kommt es ab etwa 18 Uhr zu Sperren und Staus. Besonders betroffen sind die Innenstadt und die Westausfahrt.

Wegen des Rave Runs müssen Autofahrer am Donnerstagabend in Wien mit Sperren und Staus rechnen. Betroffen sind unter anderem Ring, Zweierlinie und Westausfahrt.

Wegen des Rave Runs müssen Autofahrer am Donnerstagabend in Wien mit Sperren und Staus rechnen. Betroffen sind unter anderem Ring, Zweierlinie und Westausfahrt.

Wer am Donnerstagabend, dem 8. Oktober, mit dem Auto durch Wien fahren möchte, sollte mehr Zeit einplanen. Wie der ÖAMTC informiert, sorgt der Rave Run Wien ab etwa 18 Uhr für Verkehrsbehinderungen. Betroffen sind insbesondere der Ring, die Zweierlinie und die Westausfahrt. Dort ist mit Verzögerungen und Sperren zu rechnen.

Vom Zentrum bis nach Schönbrunn

Die Laufstrecke führt die Teilnehmer von der Mariahilfer Straße über die Babenbergerstraße auf den Ring. Weiter geht es über Bellariastraße, Museumsplatz, Getreidemarkt und Linke Wienzeile in Richtung Westen. Über die Schönbrunner Schloßbrücke führt die Strecke schließlich bis zum Schloss Schönbrunn.

ÖAMTC rechnet mit Staus

Da die Veranstaltung mitten in den ohnehin dichten Abendverkehr fällt, rechnet der ÖAMTC mit erheblichen Auswirkungen. Staus würden in den betroffenen Bereichen nach Erfahrung der Verkehrsexperten nicht ausbleiben. Autofahrer sollten die Bereiche nach Möglichkeit umfahren und für Fahrten am Donnerstagabend zusätzliche Zeit einplanen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2026 um 10:18 Uhr aktualisiert