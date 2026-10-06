Rave Run sorgt für Staus: Diese Straßen sind am Donnerstag betroffen
Autofahrer in Wien müssen sich am Donnerstagabend auf Verzögerungen einstellen. Wegen des Rave Runs kommt es ab etwa 18 Uhr zu Sperren und Staus. Besonders betroffen sind die Innenstadt und die Westausfahrt.
Wer am Donnerstagabend, dem 8. Oktober, mit dem Auto durch Wien fahren möchte, sollte mehr Zeit einplanen. Wie der ÖAMTC informiert, sorgt der Rave Run Wien ab etwa 18 Uhr für Verkehrsbehinderungen. Betroffen sind insbesondere der Ring, die Zweierlinie und die Westausfahrt. Dort ist mit Verzögerungen und Sperren zu rechnen.
Vom Zentrum bis nach Schönbrunn
Die Laufstrecke führt die Teilnehmer von der Mariahilfer Straße über die Babenbergerstraße auf den Ring. Weiter geht es über Bellariastraße, Museumsplatz, Getreidemarkt und Linke Wienzeile in Richtung Westen. Über die Schönbrunner Schloßbrücke führt die Strecke schließlich bis zum Schloss Schönbrunn.
ÖAMTC rechnet mit Staus
Da die Veranstaltung mitten in den ohnehin dichten Abendverkehr fällt, rechnet der ÖAMTC mit erheblichen Auswirkungen. Staus würden in den betroffenen Bereichen nach Erfahrung der Verkehrsexperten nicht ausbleiben. Autofahrer sollten die Bereiche nach Möglichkeit umfahren und für Fahrten am Donnerstagabend zusätzliche Zeit einplanen.