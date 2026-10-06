85-Jährige in Innenhof vergewaltigt: Polizei sucht nun diesen Mann

In der Nacht auf Dienstag, 6. Oktober 2026 gegen 1.35 Uhr, soll eine 85-jährige Frau in der Arsenalstraße in Wien-Favoriten vergewaltigt worden sein. Die Polizei such nun nach dem Verdächtigen mittels Lichtbild.

Das Landeskriminalamt ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Die 85-Jährige war gerade auf dem Nachhauseweg vom Wiener Hauptbahnhof, als sie von einem ihr unbekannten Mann in den Innenhof eines Wohnhauses gezogen und dort sexuell missbraucht worden sein soll. Passanten konnten die Hilferufe des Opfers wahrnehmen und beobachten, wie ein Mann vom Tatort zu Fuß flüchtete. Die Fahndungsmaßnahmen sind bisher negativ verlaufen, berichtet die Polizei.

85-Jährige ins Krankenhaus gebracht

Das Opfer wurde bei dem Vorfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Tatort werden aktuell noch Spuren ausgewertet. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen, die auch vertraulich behandelt werden können. Diese soll man direkt an das Landeskriminalamt unter der Nummer 01 31310 57800 geben.

©LPD Wien Diesen Mann sucht die Polizei in Wien nun.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2026 um 13:36 Uhr aktualisiert