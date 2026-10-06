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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Laaer Berg Straße auf Höhe der Hausnummer 143.
Der Vorfall ereignete sich auf der Laaer Berg Straße in Höhe der Hausnummer 143.
Wien / 10. Bezirk
06/10/2026
Laaer Berg Straße

127 km/h im 50er: Autofahrer brettert durch Wien, wird geblitzt

Ein Autofahrer wurde Montagvormittag, am 5. Oktober 2026 gegen 7.40 Uhr, in Wien-Favoriten von einem Radarfahrzeug mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich auf der Laaer Berg Straße in Höhe der Hausnummer 143, wie die Polizei nun berichtet. Dort ist im Zuge einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung Wien Montagvormittag ein stadteinwärts fahrendes Auto deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Das mobile Radarfahrzeug hat dabei eine Geschwindigkeit von 127 km/h nach Abzug der Messtoleranz gemessen. Eigentlich wären dort aber nur 50 km/h erlaubt. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung droht dem Lenker nun der Entzug des Führerscheins und eine allfällige Beschlagnahme des Fahrzeugs, heißt es seitens der Polizei abschließend.

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