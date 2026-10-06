Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Wien-Floridsdorf

Der Vorfall ereignete sich gegen 0.35 Uhr in Strebersdorf. Noch ist unklar, ob auch Bargeld oder Zigarettenpackungen gestohlen worden sind, heißt es seitens der Polizei. Die Sofortfahndungsmaßnahmen nach den laut Zeugen vermummten Tatverdächtigen sind ohne Erfolg geblieben. An dem Einsatz war schließlich auch ein sprengstoffkundiges Organ der Landespolizeidirektion Wien beteiligt, das Reste der Pyrotechnik sichern konnte. Weitere Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls sind derzeit im Gange.