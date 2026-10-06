/ ©BMI / Gerd Pachauer
Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Wien-Floridsdorf
In Wien-Floridsdorf haben zwei bisher unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag, 6. Oktober 2026, einen Zigarettenautomaten mit einem pyrotechnischen Gegenstand schwer beschädigt.
Der Vorfall ereignete sich gegen 0.35 Uhr in Strebersdorf. Noch ist unklar, ob auch Bargeld oder Zigarettenpackungen gestohlen worden sind, heißt es seitens der Polizei. Die Sofortfahndungsmaßnahmen nach den laut Zeugen vermummten Tatverdächtigen sind ohne Erfolg geblieben. An dem Einsatz war schließlich auch ein sprengstoffkundiges Organ der Landespolizeidirektion Wien beteiligt, das Reste der Pyrotechnik sichern konnte. Weitere Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls sind derzeit im Gange.
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