Mutter geschlagen? Streit mit Sohn eskaliert, Polizei rückt an

Beamte des Wiener Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden wegen eines lautstarken Streits zwischen einer Mutter und ihrem Sohn zu einem Hotel gerufen. Der Sohn soll sie geschlagen haben, berichtet die Polizei.

Montagabend, am 5. Oktober 2026 gegen 19.25 Uhr, wurden die Beamten zu dem Hotel im 15. Wiener Bezirk gerufen. Dort hatte die Mutter wohl ihren 38-jährigen Sohn mit seinem regelmäßigen Drogenkonsum konfrontiert, woraufhin er sie geschlagen haben soll. Auch gegenüber den einschreitenden Beamten dürfte sich der Österreicher aggressiv verhalten haben, weshalb er nach dem Verwaltungsstrafgesetz festgenommen wurde.

Mutter bei Vorfall nicht verletzt

Er gab anschließend an, viel Alkohol und verschiedene Drogen konsumiert zu haben. Die 54-jährige Mutter wurde bei dem Vorfall nicht verletzt, gegen den Tatverdächtigen wurden ein Betretung-, ein Annäherungs- und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weitere Ermittlungen sind im Gange.