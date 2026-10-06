16-Jähriger ausgeraubt: Polizei forscht drei Jugendliche aus

Mehrere Jugendliche sollen Mitte September 2026 einen 16-Jährigen im Bereich der Mühlhäufelgasse im 22. Bezirk angegriffen und ihm den E-Scooter geraubt haben. Die Polizei hat nun drei Tatverdächtige ausgeforscht.

Fünf Jugendliche seien es gewesen, die einen 16-Jährigen in Wien-Donaustadt Mitte September ausgeraubt haben, berichtet die Polizei. Das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Im Zuge der Ermittlungen haben die Kriminalbeamten drei jugendliche Tatverdächtige im Alter von 14 bzw. 16 Jahren (aus Österreich, Indien und der Türkei) ausgeforscht. Am Montag, 5. Oktober 2026, wurden schließlich die Festnahmeanordnungen vollzogen. Dabei hat einer der Tatverdächtigen versucht, im Bereich der Schüttaustraße zu flüchten, heißt es seitens der Polizei.

Verfolgungsjagd zu Fuß

Die Beamten konnten den Jugendlichen nach der Verfolgung im Bereich der Donau-City zu Fuß einholen und festnehmen. Der 16-Jährige soll dabei versucht haben, sich der Festnahme zu widersetzen. Alle Festgenommenen waren im Verhör nicht geständig und wurden in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen nach den zwei weiteren unbekannten Tatverdächtigen sind im Gange, so die Beamten abschließend.