Trauer um Kulturmanager: „Boris Marte war ein ganz Großer“

Derzeit herrscht in Wien große Trauer um einen Menschen, "der nicht nur große Ideen hatte, sondern auch die Kraft und Beharrlichkeit, sie Wirklichkeit werden zu lassen". Boris Marte ist nämlich verstorben.

Geboren in Vorarlberg ist der Kulturmanager und ehemalige Geschäftsführer der Erste Stiftung, Boris Marte, im Alter von 62 Jahren nun verstorben. Auch in der Wiener ÖVP hinterlässt der Verstorbene ein großes Loch, war er doch einer der treibenden Kräfte einer aufgeschlossenen Kulturpolitik in der Bundeshauptstadt.

„Sein wacher Blick, seine Offenheit werden fehlen“

Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler reagiert jedenfalls mit großer Trauer auf den Tod Martes: „Boris Marte war ein Mensch, der nicht nur große Ideen hatte, sondern auch die Kraft und Beharrlichkeit, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Er dachte Kultur, Gesellschaft und Europa zusammen und verstand es wie wenige, Menschen über institutionelle, gesellschaftliche und politische Grenzen hinweg für gemeinsame Vorhaben zu gewinnen.“ Und weiter: „Sein wacher Blick, seine Offenheit und seine Lust am Denken und Gestalten werden fehlen.“ Wien würde mit ihm einen leidenschaftlichen Gestalter und Ermöglicher verlieren, ist sich Kaup-Hasler sicher.

„Hatten stets Gewissheit, dass ihn unsere Projekte auch wirklich interessieren“

Auch im Hilfswerk Österreich ist die Trauer groß. So meint etwa deren Präsident, Othmar Karas: „Boris Marte war ein ganz Großer. Ein kluger, feinfühliger, visionärer Mensch. Und überdies ein echter und überzeugter Europäer, dem eine funktionierende Zivilgesellschaft immer ein Herzensanliegen war.“ Man habe stets die Gewissheit gehabt, „dass ihn unsere Projekte auch wirklich interessieren“. Karas spricht von einer „respektvollen und bereichernden Zusammenarbeit auf Augenhöhe“.