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Bild auf 5min.at zeigt Wien von oben mit Wolken
Die Restwolken über Wien verziehen sich noch im Laufe des Vormittags.
Wien
06/10/2026
Bis zu 25 Grad

Restwolken lösen sich bald auf: So wird das Wetter in Wien am Mittwoch

Bei Temperaturen von bis zu 25 Grad wird es in Wien am Mittwoch größtenteils sonnig sein - vor allem nachdem sich im Laufe des Vormittags die Restwolken aufgelöst haben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
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Über Wien halten sich am Mittwoch zu Beginn noch einige Restwolken, die im Laufe des Vormittags dann aber rasch abziehen, wie die Meteorologen der GeoSphere Austria berichten. „Ab dann verläuft der Tag nahezu wolkenlos. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost“, so die Experten weiter. Und das alles geschieht bei Frühtemperaturen von sieben bis zwölf Grad und Spitzenwerten, die am Nachmittag dann bis 25 Grad hinaufreichen.

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