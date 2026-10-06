PVE Sonnwendviertel feiert Jubiläum: „Tragende Säule der Gesundheitsversorgung“

In der PVE Sonnwendviertel haben sich Fachpersonen aus Allgemeinmedizin, Ordinationsassistenz, Pflege, Diätologie, Psychotherapie und Sozialarbeit zusammengetan und arbeiten an einer umfassenden Versorgung im Bezirk. Zum Schwerpunkt des Konzeptes gehörte dabei schon von Beginn an die psychosoziale Komponente. So möchte man neben medizinischen auch psychische, soziale und alltagsbezogene Belastungen früh erkennen und aufgreifen. Sind weitere Untersuchungen, Behandlungen oder Unterstützungsangebote notwendig, koordiniert man die nächsten Schritte.

PVE im Überblick: In einer PVE erhalten Patienten eine umfassende und niederschwellige allgemeinmedizinische und kinderärztliche Versorgung direkt vor Ort. Im Fokus des Leistungsangebots einer PVE stehen neben der Versorgung akuter und chronischer Erkrankungen vor allem die Gesundheitsförderung, Prävention sowie psychosoziale Gesundheit. Das konkrete Leistungsangebot ist auf die jeweilige Region zugeschnitten. Mittlerweile gibt es 126 PVE in Österreich, 15 davon sind auf die Versorgung von Kindern und Jugendlichen zugeschnitten.

Schumann: „Psychische und soziale Belastungen müssen früh erkannt und adressiert werden“

Gesundheitsministerin Korinna Schumann erklärte nun im Rahmen einer Pressekonferenz: „Die PVE Sonnwendviertel zeigt seit fünf Jahren, wie moderne Primärversorgung funktionieren kann: wohnortnah, multiprofessionell und mit einem Blick auf den ganzen Menschen. Denn Gesundheit bedeutet mehr als die Behandlung einer Erkrankung – auch psychische und soziale Belastungen müssen früh erkannt und adressiert werden.“ Das Ziel sei es, bis 2030 insgesamt 300 PVE in Österreich zu haben. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates der ÖGK, Peter McDonald, meint noch, dass PVE „eine tragende Säule der Gesundheitsversorgung der Gegenwart und auch eine der Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft“ seien.

„Von Anfang an von multiprofessionellem Konzept überzeugt“

Der ärztliche Leiter und Gesellschafter der PVE Sonnwendviertel, Martin Cichocki, erklärt: „Wir waren von Anfang an von unserem multiprofessionellen Konzept überzeugt. Dass die Kernfunktionen fünf Jahre später unverändert bestehen und wir gleichzeitig das Stundenangebot deutlich ausbauen konnten, bestätigt diesen Weg.“ Und Philip Meier, Geschäftsführer der PVE, weiß abschließend: „Wir sind bei null gestartet und versorgen heute 7.671 Patient:innen pro Quartal mit rund 23.000 Kontakten. Gleichzeitig haben wir die Versorgung vor Ort, bei Hausbesuchen und in Einrichtungen ebenso wie unsere digitalen Versorgungsangebote kontinuierlich ausgebaut.“