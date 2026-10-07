Erste Hauptstadt Europas: Wien unterzeichnet Gasausstiegs-Deklaration

Der Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky hat die internationale „Gas-Free Cities Declaration“ von Greenpeace unterzeichnet. Wien ist damit laut Greenpeace die erste europäische Hauptstadt, die sich der Deklaration anschließt. Damit bekräftigt die Stadt ihr Ziel, bis 2040 aus fossilem Gas in der Wärmeversorgung auszusteigen und auf 100 Prozent erneuerbare Energie umzusteigen. Greenpeace begrüßt diesen Schritt und fordert weitere europäische Städte auf, dem Wiener Beispiel zu folgen. Wien will damit auch unabhängiger von schwankenden Energiepreisen werden.

Preise im Blick

Für Czernohorszky ist der Umstieg auf heimische Energie auch eine Frage der Versorgungssicherheit. „Solange wir mit Gas und Öl heizen, sind wir dank internationalem Säbelrasseln und Kräftemessen auch ständig schwankenden und vor allem steigenden Energiepreisen ausgeliefert“, mahnt der Klimastadtrat. Langfristig könne der Gasausstieg laut ihm auch das Geldbörserl der Wienerinnen und Wiener entlasten. „Nur heimisch produzierte Energie garantiert stabile Preise und eine sichere Versorgung“, so Czernohorszky. Greenpeace sieht Städte dabei in einer wichtigen Rolle für die Energiewende.

Greenpeace fordert mehr

Alexander Egit, Geschäftsführer bei Greenpeace Österreich, verbindet den Gasausstieg mit Klimaschutz und weniger Abhängigkeit von anderen Staaten. „Fossile Energien heizen die Klimakrise an und halten uns in einer gefährlichen Abhängigkeit von autokratischen Staaten. Städte spielen eine Schlüsselrolle in der Energiewende und können jetzt die Weichen in eine klimafreundliche Richtung stellen. Die Stadt Wien verpflichtet sich jetzt, aus der gefährlichen Gas-Fessel auszubrechen und zeigt ganz Europa den Weg in eine sichere Energiezukunft. Jetzt müssen andere Städte mutig nachziehen.“ Mit der Deklaration verpflichten sich teilnehmende Städte zu festen Ausstiegszielen aus fossiler Energie. Gleichzeitig soll der Fokus stärker auf erneuerbare Energie und Energieeffizienz gelegt werden.

Heizen und kühlen

Der Gasausstieg soll in Wien nicht nur beim Heizen eine Rolle spielen. Durch mehr Hitzetage und Tropennächte ist laut Stadt auch das Kühlen von Wohnungen stärker in den Mittelpunkt gerückt. Wien habe den Einbau von Klimaanlagen in Gemeindewohnungen bereits erleichtert, setzt aber auch auf andere Lösungen. „Der Gasausstieg ist auch dafür der beste Weg, da Wärmepumpen und Co. heutzutage nicht nur heizen, sondern auch kühlen können. Gasthermen können dagegen nur heizen und sind allein deshalb nicht zukunftstauglich“, sagt Czernohorszky. Mit dem Programm „Raus aus Gas“ wurden laut Stadt bereits Schritte zur Umstellung der Gebäudewärme gesetzt.

Weitere Schritte nötig

Wien verweist zudem auf den Wiener Klimafahrplan, das Wiener Klimagesetz und den Wiener Wärmeplan 2040. Das Ziel der Stadt bleibt die Klimaneutralität bis 2040. Unterstützung erwartet man sich dabei auch vom Klimagesetz des Bundes. Gleichzeitig fordert Czernohorszky weitere gesetzliche Änderungen, darunter Anpassungen des Gaswirtschaftsgesetzes sowie des Miet- und Wohnungseigentumsgesetzes. „Mit dem Bundes-Klimagesetz ist ein wichtiger Schritt gelungen. Jetzt gilt es, diesen Weg konsequent weiterzugehen“, so Czernohorszky abschließend.