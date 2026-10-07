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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Bauarbeiter steht vor einem Kran
Die AK übt heftige Kritik an einem "Geschäftsmodell", dem eine Wiener Baufirma angeblich nachgehen soll.
Wien
07/10/2026
Baufirma

„Pleite, offen, pleite“: AK warnt vor „Geschäftsmodell Insolvenz“

Über 100 Bauarbeiter werden von einer Wiener Baufirma beschäftigt - ehe sie Konkurs anmeldet, weil sie die Löhne nicht mehr zahlen kann. Doch auf der Baustelle geht es ganz normal weiter.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(211 Wörter)
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Große Kritik übt die Arbeiterkammer (AK) aktuell einmal mehr an einem „Geschäftsmodell Insolvenz“, wie man es in einem Facebook-Posting nennt. Dieses sei „richtig dreist“, so die Experten. Dabei nimmt man exemplarisch eine Wiener Baufirma her, die genau das machen soll. Die AK erklärt das ganze auch in wenigen Worten: „Erst pleite, dann wieder offen, dann wieder pleite.“

„Inzwischen probiert’s die gleiche Firma zum dritten Mal…“

Dabei beschäftigt besagte Baufirma in Wien über 100 Bauarbeiter. „Als sie die Löhne nicht mehr zahlen kann, meldet sie Konkurs an. Gleichzeitig wurde eine ’neue‘ Firma gegründet – die Arbeit für die Bauarbeiter ging einfach weiter, nur der Firmenname ändert sich minimal“, erklärt man im Posting. Bis dann eben auch diese Firma pleite ging. Gleich zwei Mal musste daraufhin der Insolvenz-Entgeltfonds einspringen, die Arbeiterkammer spricht von in Summe rund 800.000 Euro an Lohnschulden. Und: „Inzwischen probiert’s die gleiche Firma zum dritten Mal mit der gleichen Masche…“

Das fordert die Arbeiterkammer nun

Die AK-Experten fordern im Posting, dass mit derartigen „Tricks, die anderen Unternehmen und der Allgemeinheit teuer zu stehen kommen“ Schluss sein müsse. Und man hat auch Ideen, wie das gelingen könnte: „Strengere Haftung, wirksame Sanktionen und mehr Kontrollen.“

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