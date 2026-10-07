Nach Schock-Diagnose: 22-Jährige „möchte einfach leben“

Faiza ist erst 22 Jahre alt und hat doch schon zwei Mal die schreckliche Diagnose Leukämie bekommen. Nun braucht sie dringend einen Stammzellspender, um wieder gesund werden zu können.

Faiza lebt in Wien und ist wahrlich eine Frau mit vielen Träumen. Mit 19 Jahren hat die nun 22-Jährige bereits ihr erstes Buch unter dem Titel „Sun After Rain“ veröffentlicht. Und wie der Verein „Geben für Leben“ erklärt, hat sie auch noch viele Geschichten im Kopf. Im Juni 2025 hat sie jedoch erstmals die Diagnose Leukämie erhalten. Ihr kleiner Bruder war damals der passende Stammzellspender, von ihm hat sie diese nach mehreren Chemotherapien bekommen. Doch die Krankheit kehrte im Februar 2026 schon wieder zurück. „Die Behandlung wurde immer schwieriger und Faiza braucht nun dringend gesunde Stammzellen einer Fremdspenderin oder eines Fremdspenders, um wieder gesund zu werden“, so „Geben für Leben“.

Faiza hält an ihren Träume fest

Obwohl aktuell alles schwierig erscheint, hält Faiza an ihren Träumen fest. Sie möchte reisen, sie möchte weitere Bücher schreiben, und vor allem möchte sie die Natur genießen, lachen und Zeit mit ihren Liebsten verbringen. Der Verein fasst es folgendermaßen zusammen: „Sie möchte einfach leben.“

„Geben für Leben“ bittet zur Stammzellspende

Faizas Geschichte zeigt übrigens, wie wichtig es ist, Menschen mit unterschiedlichen familiären Wurzeln für die Stammzellspende zu gewinnen. Während ihre Mutter von den Philippinen stammt, ist ihr Vater aus Pakistan. „Geben für Leben“ bittet nun besonders Menschen aus diesen Communities, sich zur Typisierung anzumelden. Aber: „Auch alle anderen Communities sind eingeladen, sich zu melden und gemeinsam Menschen für die Stammzellspende zu erreichen.“ Wenn du Faiza oder einem anderen betroffenen Menschen eine Chance auf ein weiteres Leben geben möchtest, kannst du dich hier online darüber informieren.