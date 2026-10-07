80 Jobs betroffen: Ryanair kürzt Flüge aus Wien – diese Strecken fallen weg

Vier Flugzeuge und damit nicht weniger als zehn Destinationen werden von Ryanair aus dem Winterflugplan 2026 von Wien aus gestrichen. Betroffen davon sind unter anderem auch 80 Arbeitsplätze, heißt es.

Schon seit Monaten droht man damit, nun setzt man die Drohungen in die Tat um: Die Billigairline Ryanair zieht vier in Wien stationierte Flugzeuge ab, damit streicht man zehn Strecken aus der österreichischen Bundeshauptstadt. Der Grund dafür ist wohl die zwölf Euro schwere Ticketsteuer pro Ticket und Gebühren für Flugsicherung. Die Abschaffung vor allem der Ticketsteuer hat Ryanair-Chef Michael O’Leary mehrmals schon vehement gefordert.

O’Leary bezeichnet Bundeskanzler als „Sleepy Stocker“

Der Flughafen Wien sei durch die zusätzlichen Abgaben im Vergleich zu den Nachbarländern „wettbewerbsunfähig“, so O’Leary. In einer Ryanair-Aussendung wird Bundeskanzler Christian Stocker von O’Leary etwa auch als „Sleepy Stocker“ bezeichnet, der tatenlos dabei zusehen würde, „während Wien zusammenbricht“. Der Ryanair-Chef fordert die Abschaffung der Luftverkehrssteuer, andernfalls würde Österreich auch noch weitere Flugzeuge und Strecken an Nachbarländer verlieren.

Diese Strecken sind vom Ryanair-Abzug betroffen

Betroffen vom Abzug der vier Ryanair-Jets aus Wien-Schwechat sind übrigens die Ziele Lanzarote, Kopenhagen, Dubrovnik, Niš, Marseille, Salerno, Riga, Sevilla, Tel Aviv und Warschau. Zusätzlich entfallen auch die Strecken von Klagenfurt und Linz nach London. Auch die ungarische Billigfluglinie hat übrigens bereits reagiert und alle Flugzeuge aus Wien abgezogen. Mehr dazu hier: Billigfluglinie zieht sich aus Wien zurück – das sind die Gründe.