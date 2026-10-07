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/ ©Fotomontage: LPD Wien & Артем Константинов-stock.adobe.com
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den gesuchten Mann und ein Polizeiauto.
Nach diesem Mann sucht die Polizei derzeit.
Wien / 10. Bezirk
07/10/2026
In Arsenalstraße

Nach Vergewaltigung in Wien: Polizei bearbeitet „konkrete Hinweise“

In der Nacht auf Dienstag, 6. Oktober, soll eine 85-jährige Frau in Wien-Favoriten in einen Innenhof gezogen und dort vergewaltigt worden sein. Nachdem die Polizei ein Bild veröffentlichte, gingen bereits konkrete Hinweise ein.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 6. Oktober 2026, gegen 1.35 Uhr. Die Frau war gerade am Nachhauseweg in der Arsenalstraße, als sie von einem Unbekannten in einen Innenhof gezogen und dort vergewaltigt worden sein soll. Die Polizei hat noch am selben Tag ein Lichtbild des Verdächtigen veröffentlicht – wir haben berichtet. Wie der „ORF“ jetzt berichtet, seien bei der Polizei „schon mehrere durchaus konkrete Hinweise eingegangen“. Diese würden nun vom Landeskriminalamt bearbeitet. Die Beamten bitten freilich weiterhin noch um Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat. Diese können auch anonym an das Landeskriminalamt unter der Nummer 01 31310 57800 gegeben werden.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Mann, nach dem nun gesucht wird.
©LPD Wien
Dieser Mann ist der Tatverdächtige.
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