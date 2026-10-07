Nach Vergewaltigung in Wien: Polizei bearbeitet „konkrete Hinweise“

In der Nacht auf Dienstag, 6. Oktober, soll eine 85-jährige Frau in Wien-Favoriten in einen Innenhof gezogen und dort vergewaltigt worden sein. Nachdem die Polizei ein Bild veröffentlichte, gingen bereits konkrete Hinweise ein.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 6. Oktober 2026, gegen 1.35 Uhr. Die Frau war gerade am Nachhauseweg in der Arsenalstraße, als sie von einem Unbekannten in einen Innenhof gezogen und dort vergewaltigt worden sein soll. Die Polizei hat noch am selben Tag ein Lichtbild des Verdächtigen veröffentlicht – wir haben berichtet. Wie der „ORF“ jetzt berichtet, seien bei der Polizei „schon mehrere durchaus konkrete Hinweise eingegangen“. Diese würden nun vom Landeskriminalamt bearbeitet. Die Beamten bitten freilich weiterhin noch um Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat. Diese können auch anonym an das Landeskriminalamt unter der Nummer 01 31310 57800 gegeben werden.