Arbeiter entdecken vermeintliche Granate am Dachboden

Am Dienstagvormittag entdeckten Arbeiter auf einem Dachboden einen Gegenstand, der sich als Sprengkörper herausstellte. Die Polizei schritt ein, und konnte den Einsatz sicher beenden.

Die Männer alarmierten sofort die Polizei, als sich ihr Verdacht bestätigte.

Die Männer alarmierten sofort die Polizei, als sich ihr Verdacht bestätigte.

Am Morgen des 6. Oktober staunten Arbeiter einer Reinigungsfirma nicht schlecht, denn als sie Arbeiten auf einem Dachboden in Wien-Simmering durchführten, stach ihnen ein ungewöhnlicher Gegenstand ins Auge. Sie recherchierten kurzerhand im Internet, und kamen zu dem Schluss, dass es sich um eine Granate handeln musste.

Entminungsdienst im Einsatz

Die Männer verließen daraufhin den Dachboden, und alarmierten die Polizei. Zu dem Einsatz wurde auch der Entminungsdienst des Bundesheeres hinzugezogen. Bei dem Sprengkörper handelte es sich um ein Leuchtspurprojektil, welches die Einsatzkräfte sicher vom Dachboden entfernen konnten.

©LPD Wien Dieses Relikt wurde von den Männern entdeckt.