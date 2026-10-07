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/ ©Fotolia-pattilabelle/Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Absperrung bei Nacht.
Die Männer alarmierten sofort die Polizei, als sich ihr Verdacht bestätigte.
Wien-Simmering
07/10/2026
Bei Reinigung

Arbeiter entdecken vermeintliche Granate am Dachboden

Am Dienstagvormittag entdeckten Arbeiter auf einem Dachboden einen Gegenstand, der sich als Sprengkörper herausstellte. Die Polizei schritt ein, und konnte den Einsatz sicher beenden.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Am Morgen des 6. Oktober staunten Arbeiter einer Reinigungsfirma nicht schlecht, denn als sie Arbeiten auf einem Dachboden in Wien-Simmering durchführten, stach ihnen ein ungewöhnlicher Gegenstand ins Auge. Sie recherchierten kurzerhand im Internet, und kamen zu dem Schluss, dass es sich um eine Granate handeln musste.

Entminungsdienst im Einsatz

Die Männer verließen daraufhin den Dachboden, und alarmierten die Polizei. Zu dem Einsatz wurde auch der Entminungsdienst des Bundesheeres hinzugezogen. Bei dem Sprengkörper handelte es sich um ein Leuchtspurprojektil, welches die Einsatzkräfte sicher vom Dachboden entfernen konnten.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Leuchtspurprojektil.
©LPD Wien
Dieses Relikt wurde von den Männern entdeckt.

Tipps von der Wiener Polizei

Wenn du einen verdächtigen Gegenstand entdeckst, dann

  • merke dir den Auffindungsort
  • begib dich sofort in eine sichere Distanz
  • Wähle den Notruf

Sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial dürfen niemals bewegt oder manipuliert werden.

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