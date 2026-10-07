14-Jährige hält Taxifahrer mit Messer im Schach

Ein 46-jähriger Taxilenker wurde in der Nacht auf Dienstag von einem 14-jährigen Mädchen mit einem Messer bedroht. Auslöser dafür dürfte ein verlorenes Handy gewesen sein.

Als der Taxifahrer eine Gruppe von vier Mädchen zum vorgegebenen Ziel am Europaplatz befördert hatte, stiegen die vier Jugendlichen plötzlich aus und ergriffen die Flucht. Der Taxifahrer rief die Polizei, doch noch bevor die Beamten eintrafen, kehrten die Mädchen zum Fahrzeug zurück. Offenbar hatte eine 14-Jährige ihr Handy verloren, und forderte es nun zurück.

Drei Mädchen werden angezeigt

Die 14-Jährige zog daraufhin ein Messer. Ihre Freundinnen durchsuchten das Taxi nach dem Handy. Als sie ein näherkommendes Polizeifahrzeug hörten, ergriffen sie abermals die Flucht. Drei der vier Jugendlichen konnten jedoch innerhalb kürzester Zeit gefasst werden. Die 14-Jährige hatte sich laut einer Zeugenaussage zuvor selbst mit dem Messer verletzt, sie konnte daher als Hauptverdächtige identifiziert werden. Sie wurde auf der Polizeiinspektion vernommen und angezeigt. Die beiden anderen Mädchen, 16 und 18 Jahre alt, werden ebenfalls angezeigt. Am Taxi entstand ein Sachschaden, das Messer wurde unter dem Fahrzeug gefunden, und sichergestellt.