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47-Jähriger stiehlt Handy und Bargeld einer Patientin im Krankenhaus
Ein Algerier steht im Verdacht, einer 82-jährigen Patientin das Handy gestohlen zu haben. Auch Bargeld wurde bei ihm gefunden, er wird angezeigt.
Der 47-jährige algerische Staatsangehörige stahl am Dienstag das Mobiltelefon einer 82-jährigen Patientin, die sich zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus aufhielt. Ebenso nahm er Bargeld aus ihrer Handtasche an sich. Ein Zeuge konnte dies jedoch beobachten, und alarmierte das Krankenhauspersonal.
Dieb konnte überführt werden
Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten den Mann anhalten, und fanden auch das Handy der 82-Jährigen. Die hinzugezogenen Polizeikräfte konnten zudem einen dreistelligen Barbetrag sicherstellen. Der 47-jährige Mann wird angezeigt.
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