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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Polizeiauto befindet sich mit Blaulicht im Einsatz.
Die Polizei fand bei dem Mann auch noch das gestohlene Geld.
Wien-Favoriten
07/10/2026
Zeuge beobachtete

47-Jähriger stiehlt Handy und Bargeld einer Patientin im Krankenhaus

Ein Algerier steht im Verdacht, einer 82-jährigen Patientin das Handy gestohlen zu haben. Auch Bargeld wurde bei ihm gefunden, er wird angezeigt.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Der 47-jährige algerische Staatsangehörige stahl am Dienstag das Mobiltelefon einer 82-jährigen Patientin, die sich zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus aufhielt. Ebenso nahm er Bargeld aus ihrer Handtasche an sich. Ein Zeuge konnte dies jedoch beobachten, und alarmierte das Krankenhauspersonal.

Dieb konnte überführt werden

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten den Mann anhalten, und fanden auch das Handy der 82-Jährigen. Die hinzugezogenen Polizeikräfte konnten zudem einen dreistelligen Barbetrag sicherstellen. Der 47-jährige Mann wird angezeigt.

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