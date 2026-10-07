Cafe Engländer schließt: Aus für Wiener Kultlokal bekannt gegeben

Nach dem Ableben des langjährigen Geschäftsführers und einer anschließenden Insolvenz übernahmen neue Eigentümer das Café Engländer in der Wiener Innenstadt. Am vergangenen Montag kam es jedoch zu einem heftigen Konflikt zwischen einem der Miteigentümer und Angestellten. Gäste erlebten die lautstarke Auseinandersetzung offenbar mit. Daraufhin weigerten sich mehrere Beschäftigte, unter der neuen Leitung weiterzuarbeiten. Wie Der Standard berichtete, erwogen bis zu 20 Mitarbeiter, den Betrieb gemeinsam zu verlassen. Über seinen Anwalt wies der Miteigentümer sämtliche Vorwürfe nachdrücklich zurück.

Wiener Café bleibt geschlossen

Nun folgte das vorzeitige Aus. Das Team verabschiedete sich auf Social Media direkt von seiner Kundschaft: „Liebe Gäste, Es war uns eine große Freude und Ehre, Sie bei uns verwöhnen zu dürfen. Mit dem 8. Oktober schließt uns Betrieb leider seine Pforten. Wir bedanken uns für Ihre Treue und verabschieden uns mit einem leisen Servus und Baba. Das Team vom Cafe Engländer.“