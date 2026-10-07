Schwere Körperverletzung: Bub (15) ins Krankenhaus geflogen

Beamte der Polizei Wien wurden am frühen Mittwochnachmittag zu einer schweren Körperverletzung ins Stadtgebiet von Simmering gerufen. Dort fanden sie einen schwer verletzten 15-Jährigen vor. Eine Passantin leistete bereits erste Hilfe. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung wurde der Bub mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht fieberhaft nach Tätern

Laut ersten Erkenntnissen soll es sich bei den Tatverdächtigen um zwei dunkelhaarige Jugendliche handeln. Einer soll eine helle Jeanshose und ein weißes T-Shirt getragen haben, der andere soll ebenfalls eine Jeanshose und ein blaues T-Shirt getragen haben. Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein, diese blieb bisher erfolglos. Weitere Ermittlungen laufen.