Wetter-Prognose: Regnerischer Donnerstag in Wien

Die Sonne wird im Laufe des Vormittags bereits von Wolken abgelöst. Ab der Mittagszeit kommt es vermehrt zu Regenschauern. Es hat höchstens 23 Grad.

Neben zahlreichen dichten Wolken scheint bereits am Vormittag die Sonne nur noch zeitweise. Mit ersten Regenschauern ist schließlich um die Mittagszeit zu rechnen, so GeoSphere Austria. Bis zum Abend nehmen die Schauer schließlich von Westen zu. Mitunter mischen sich auch Gewitter in den Niederschlag. Der Wind weht tagsüber schwach aus Südost, zum Abend hin dreht der Wind auf West und lebt auf. In der Früh hat es rund elf Grad, tagsüber bis zu 23 Grad.