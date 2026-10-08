Freundin mit Umbringen bedroht: 24-Jähriger in Wien festgenommen
In Wien-Margareten soll ein 24-Jähriger seine Freundin geschlagen und mit einem Küchenmesser bedroht haben. Nachbarn hörten den Streit und riefen die Polizei. Der Mann wurde festgenommen.
Ein Streit in einer Wohnung in Wien-Margareten führte am Mittwochabend (7. Oktober) zu einem Polizeieinsatz. Ein 24-jähriger serbischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, seine 23-jährige Freundin zunächst geschlagen und anschließend mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht zu haben. Die junge Frau soll sich gegen den Angriff gewehrt haben. Dabei kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung.
Nachbarn riefen Polizei
Der Streit blieb auch in der Nachbarschaft nicht unbemerkt. Anrainer wurden auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam und verständigten den Polizeinotruf. Polizisten der Polizeiinspektion Viktor-Christ-Gasse rückten daraufhin aus und nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr.
Eifersucht als Motiv
Gegen den Tatverdächtigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Als mögliches Motiv wird Eifersucht angenommen. Bei seiner Vernehmung zeigte sich der 24-Jährige nicht geständig. Er befindet sich laut Landespolizeidirektion Wien derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.
Hier gibt es Hilfe
Die Wiener Polizei weist in diesem Zusammenhang auf Hilfsangebote für Betroffene von Gewalt und Personen, die Gewalt wahrnehmen, hin. Der Polizeinotruf ist jederzeit unter 133 erreichbar. Auch die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet unter 0800 216346 persönliche Beratungen an. Weitere Unterstützung gibt es bei der Frauenhelpline unter 0800 222 555, beim Gewaltschutzzentrum unter 0800 700 217 sowie beim Verein der Wiener Frauenhäuser unter 05 77 22. Auch der WEISSE RING (050 50 16) und der Opfer-Notruf (0800 112 112) sind Anlaufstellen für Betroffene.