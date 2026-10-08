Freundin mit Umbringen bedroht: 24-Jähriger in Wien festgenommen

In Wien-Margareten soll ein 24-Jähriger seine Freundin geschlagen und mit einem Küchenmesser bedroht haben. Nachbarn hörten den Streit und riefen die Polizei. Der Mann wurde festgenommen.

Ein 24-Jähriger soll seine Freundin in Wien-Margareten geschlagen und mit einem Küchenmesser bedroht haben. Nachbarn alarmierten die Polizei.

Ein 24-Jähriger soll seine Freundin in Wien-Margareten geschlagen und mit einem Küchenmesser bedroht haben. Nachbarn alarmierten die Polizei.

Ein Streit in einer Wohnung in Wien-Margareten führte am Mittwochabend (7. Oktober) zu einem Polizeieinsatz. Ein 24-jähriger serbischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, seine 23-jährige Freundin zunächst geschlagen und anschließend mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht zu haben. Die junge Frau soll sich gegen den Angriff gewehrt haben. Dabei kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung.

Nachbarn riefen Polizei

Der Streit blieb auch in der Nachbarschaft nicht unbemerkt. Anrainer wurden auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam und verständigten den Polizeinotruf. Polizisten der Polizeiinspektion Viktor-Christ-Gasse rückten daraufhin aus und nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr.

Eifersucht als Motiv

Gegen den Tatverdächtigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Als mögliches Motiv wird Eifersucht angenommen. Bei seiner Vernehmung zeigte sich der 24-Jährige nicht geständig. Er befindet sich laut Landespolizeidirektion Wien derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.