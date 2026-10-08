Schwerpunktkontrolle: E-Scooter mit bis zu 60km/h gestoppt

Bei einer wienweiten Schwerpunktaktion in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Wiener Polizei gezielt den Rad- und E-Scooter-Verkehr kontrolliert. Dabei kam es zu zahlreichen Verstößen.

Besonders im Visier der Polizei: Der technische Zustand der E-Scooter.

Besonders im Visier der Polizei: Der technische Zustand der E-Scooter.

Beamte des uniformierten Fahrraddienstes der Landesverkehrsabteilung waren am 7. Oktober 2026 gemeinsam mit mehreren Stadtpolizeikommanden im Einsatz, um gegen Verkehrsverstöße und technisch manipulierte Fahrzeuge vorzugehen. Die Bilanz des nächtlichen Einsatzes zeigt zahlreiche Delikte: Insgesamt wurden 155 Organmandate im Gesamtwert von 7.460 Euro eingehoben, 40 Anzeigen erstattet und 24 Abmahnungen ausgesprochen.

Rote Ampeln und fehlende Ausrüstung

Besonders E-Scooter-Fahrer fielen durch das Missachten von Rotlicht sowie das vorschriftswidrige Befahren von Gehsteigen und Fußgängerzonen auf. Aber auch bei Radfahrern gab es etliche Beanstandungen: Alleine 26 Organmandate wurden wegen mangelhafter oder nicht vorschriftsmäßiger Ausrüstung ausgestellt, 23 weitere wegen des Überfahrens von roten Ampeln.

Getunte E-Scooter mit bis zu 60 km/h gestoppt

Ein Hauptaugenmerk der Polizisten lag auf der technischen Überprüfung der E-Scooter. Bei vier durchgeführten Rollentestungen wurden massive Tempo- und Leistungsüberschreitungen festgestellt. Die Wiener Polizei kündigte an, auch künftig regelmäßig derartige Schwerpunktaktionen durchzuführen, um die Verkehrssicherheit auf Wiens Straßen zu erhöhen und konsequent gegen getunte oder nicht gesetzeskonforme Fahrzeuge vorzugehen.