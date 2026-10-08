Ehemann des Opfers erkennt mutmaßliche Diebe am Hauptbahnhof: Festnahme

Der aufmerksame Ehemann eines Diebstahlopfers hat am Mittwoch am Wiener Hauptbahnhof zur Festnahme eines mutmaßlichen Diebes beigetragen. Vorausgegangen war eine Straftat zwei Tage zuvor im Zentrum der Bundeshauptstadt.

Zufällig entdeckt: Nach einem Diebstahl an seiner Ehefrau erkannte der Ehemann die mutmaßlichen Täter am Wiener Hauptbahnhof wieder.

Zufällig entdeckt: Nach einem Diebstahl an seiner Ehefrau erkannte der Ehemann die mutmaßlichen Täter am Wiener Hauptbahnhof wieder.

Am 5. Oktober 2026 war einer Geschäftsinhaberin in ihrem Bekleidungsgeschäft in der Wiener Innenstadt eine erhebliche Menge Bargeld entwendet worden. Die Täter hatten unbemerkt im Bereich des unteren vierstelligen Eurobereichs aus der Handtasche der Frau zugegriffen. Der Durchbruch bei den Ermittlungen gelang am 7. Oktober: Der Ehemann des Opfers entdeckte die zwei mutmaßlichen Täter zufällig am Wiener Hauptbahnhof wieder und wählte sofort den Polizeinotruf 133.

Mutmaßlicher Haupttäter festgenommen, Komplizen angezeigt

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof trafen rasch vor Ort ein und überprüften den Sachverhalt. In der Folge festgenommen wurde der mutmaßliche Haupttäter, ein 44-jähriger rumänischer Staatsangehöriger. Sein 19-jähriger Landsmann und mutmaßlicher Komplize wurde auf freiem Fuß angezeigt. Bei den anschließenden Einvernahmen zeigten sich beide Tatverdächtigen nicht geständig. Die Ermittlungen dauern an.